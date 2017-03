Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre encena seus primeiros espetáculos do ano a partir de sexta

Estreia

Em atividade desde 2014, a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre entra 2017 com boas novas: depois de sancionado o projeto de lei que oficializa a criação do grupo, a companhia apresenta seu mais novo espetáculo.



De sexta-feira a domingo, às 20h, estará em cartaz no Teatro Renascença Humano Vazio, seguido de Scanner, com 10 bailarinos em cena – os ingressos custam R$ 20. O primeiro espetáculo marca a estreia como coreógrafo de Mariano Neto, que já venceu quatro vezes o Prêmio Açorianos de melhor bailarino. Em cena, Humano Vazio usa músicas do compositor René Aubry para abordar a melancolia e o egoísmo nas relações humanas contemporâneas.



– Hoje as pessoas têm dificuldade em compartilhar coisas simples. Trabalhamos no palco, por exemplo, relacionamentos de casais, com uma mulher que procura dar atenção a um homem, ajudar, preencher um vazio que às vezes ele nem sente que tem – explica Mariano Neto.



Já Scanner, com direção coreográfica de Airton Tomazzoni, é uma criação coletiva da companhia. Ao som de música eletrônica, os bailarinos percorrem o palco simulando o processo de varredura de um aparelho de escaneamento. Conforme encontram alguns objetos, reagem de maneiras diferentes.



Mas nem tudo são boas notícias para a Companhia Municipal de Dança. Este ainda é um período de indefinições administrativas. Consequência do congelamento promovido pelo prefeito Nelson Marchezan, o grupo não efetuou pagamentos de bailarinos, cujos contratos acabaram em dezembro e ainda não foram renovados – Marchezan também decretou que não haverá novas contratações nos três primeiros meses da gestão iniciada em janeiro. Tomaz-zoni, que também é o diretor da Coordenação de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, órgão ao qual a companhia está ligada, espera que seja possível admitir os 15 bailarinos que vêm trabalhando com o grupo antes da oficialização de suas operações.



– Mesmo com a indefinição, a gente decidiu não deixar de abrir a temporada com as datas que já tínhamos reservado no Teatro Renascença. É também um modo de testar alternativas de autossustentação – explica Tomazzoni.



