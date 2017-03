Espetáculo de dança "Verde (In)tenso" abre a temporada do Theatro São Pedro

Agenda

Um dos mais tradicionais palcos de Porto Alegre volta à ativa nesta sexta-feira, a partir das 21h. Para abrir a temporada do Theatro São Pedro (TSP), o espetáculo de dança Verde (In)tenso foi selecionado. O trabalho é uma criação da GEDA Cia. de Dança Contemporânea que aborda a identidade do gaúcho a partir de suas lutas, crenças e música. Os ingressos custam R$ 10.



– Decidimos abrir com a prata da casa para dar a tônica do nosso interesse de envolver as atrações locais e preservar o espaço para seu desenvolvimento. Em 2016, mais de 70% da programação foi local, mas sem deixar de se preocupar com o que acontecia no país – afirma Dilmar Messias, responsável pela programação do TSP.



Para intensificar o diálogo com projetos e iniciativas realizadas na Capital, mas também para driblar a crise, o teatro quer estreitar parcerias já consolidadas, além de criar novas alianças. Os festivais Porto Alegre Em Cena e Porto Verão Alegre seguem trazendo atrações para a casa, do mesmo modo que o Festival Palco Giratório, iniciativa de abrangência nacional do Sesc. A novidade está em uma aproximação com a Bienal do Mercosul, que promoverá uma conferência do Nobel de Literatura nigeriano Wole Soyinka no dia 4 de novembro, como parte da programação da Feira do Livro.



Além disso, o TSP recebe grande número de solicitações de espetáculos nacionais para temporadas. Neste ano, algumas peças com atores conhecidos da televisão devem atrair grande público. É o caso de O Impecável, com Luis Fernando Guimarães, atração da próxima semana, e também de O Topo da Montanha, com Lázaro Ramos e Taís Araújo, e Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti (confira datas no quadro ao lado). Revela o programador do TSP que também há negociações para trazer Antígona, monólogo com Andrea Beltrão, e um show do músico Zeca Baleiro.



Muitas datas seguem em aberto, mas em março o ritmo do TSP será acelerado. Depois de aberta a temporada com Verde (In)tenso, amanhã o palco volta a ser iluminado, desta vez para receber a música do cantor e compositor Luiz Marenco. Já no domingo é dia do espetáculo literário-musical Caio do Céu, com Deborah Finocchiaro e Fernando Sessé. O mês terá ainda outros destaques, como O Impecável, entre os dias 17 e 19, e o espetáculo infantil Plugue: Um Desvio Imaginativo.



– Plugue foi um trabalho criado e gestado aqui no São Pedro. Temos compromisso com a formação de público, de plateias. Por isso, mais atrações vão envolver as crianças ao longo do ano – assegura Dilmar Messias.



DESTAQUES DO ANO

Algumas atrações agendadas para este ano no Theatro São Pedro *

De 17 a 19 de março

O Impecável, com Luiz Fernando Guimarães



De 12 a 14 de maio

O Grande Sucesso, com Alexandre Nero



Dias 20 e 21 de maio

A.M.A.D.A.S., com Elizabeth Savala e direção de Luís Artur Nunes



De 2 a 4 de junho

O Topo da Montanha, com Lázaro Ramos e Taís Araújo



Dias 1º e 2 de julho

Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti



Dias 29 e 30 de julho

O Escândalo Philippe Dussaert, com Marcos Caruso



* Conforme os programadores do teatro, este é um calendário de previsões, por isso algumas datas podem ser alteradas no decorrer do ano.