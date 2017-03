Estreia da peça "Robin Hood", do Teatro Novo, e outras atrações para crianças no fim de semana

Programinha





Elenco de "Robin Hood" em cena Foto: Márcio Garcia / Divulgação

TEATRO NOVO APRESENTA ¿ROBIN HOOD¿

Março é tempo de volta às aulas, mas tem mais: o mês marca o retorno do público infantil às poltronas do Teatro Novo DC (Frederico Mentz, 1.561). A tradicional companhia fundada pelo dramaturgo Ronald Radde (1944–2016) – e agora comandada por sua filha Karen Radde – estreia Robin Hood neste domingo, principal aposta infantil da Cia. Teatro Novo para a temporada 2017.

Adaptada por Daniel Anillo e Karen, que também assina a direção da montagem, a história mantém a essência da lenda inglesa. Um bom homem acaba taxado como fora da lei quando decide confrontar a conduta abusiva da Coroa, roubando dos ricos para dar aos pobres. Apesar de se passar no século 13, a trama ganhou ares contemporâneos, explica a diretora:

– Demos pitadas de atualidades, não há como deixar de fazer essa ponte. A mocinha, Lady Marian, é feminista. Não quer ficar em casa, esperar para casar; quer lutar. Falamos da luta de classes, igualdade social.

O elenco é capitaneado por Fabrizio Gorziza na pele de Robin Hood – o artista também é responsável pela trilha sonora original ao lado de Luciano Pieper, outro nome que está em cena. As músicas são interpretadas ao vivo pelos nove atores que sobem ao palco: Juliano Passini, Lívia Perrone, Renata Bregagnol, Daniel Anillo, Vinicius Mello, Yuri Niederauer e Lucas Sampaio completam o grupo. Já a cenografia, que inclui um grande painel para caracterizar a floresta Sherwood, ficou a cargo de Diane Sbardelotto, Rodrigo Shalako e Kiko Angelim, e as roupas de época levam a marca de Daniel Lion.

A temporada segue em cartaz sempre aos domingos, às 17h, até 25 de junho. Os ingressos custam R$ 30 – há desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante.

OPUSLAB COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA

O projeto OpusLab dá início às atividades voltadas às crianças a partir de segunda-feira, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Iniciativa da Opus Promoções, o laboratório promove a conexão cultural e a experimentação criativa para auxiliar no desenvolvimento dos pequenos. As aulas envolvem improvisação, dicção, vocalização, desinibição, oratória, criação e desenvolvimento de cenas, expressão corporal e montagem teatral. A professora e atriz Lúcia Panitz ministrará aulas para turmas a partir de 6 anos, enquanto a diretora teatral Júlia Rodrigues cuidará das atividades destinadas ao público de até 12 anos. As aulas semanais seguem até dezembro – o valor da matrícula é R$ 200, e a mensalidade, R$ 235. Informações e inscrições em opuslab@opuspromocoes.com.br.



TOP 3 LIVROS



Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes

As italianas Elena Favilli e Francesca Cavallo reuniram histórias de mulheres que fazem a diferença ao redor do mundo para um livro que empodera as garotas. Entre as personalidades, estão a matemática Ada Lovelace, a aviadora Amelia Earhart e as brasileiras Maia Gabeira, referência do surf, e Cora Coralina, escritora. V&R, 99,90

A Árvore Generosa

Com tradução de Fernando Sabino, um dos livros de maior sucesso do escritor norte-americano Shel Silverstein ganha nova edição. Na obra, um menino e uma árvore têm uma relação muito especial – ele come suas maçãs, brinca em seus galhos e descansa sob sua sombra. Mas, à medida que vai crescendo, a situação começa a mudar. As ilustrações são do próprio Silverstein. Companhia das Letrinhas, R$ 39,90

O Agente Laranja e a Maça do Amor

O cantor e escritor Chico César se aventura pelo universo das crianças com a história do Agente Laranja, fiscal de frutas em uma festa popular. O personagem passeia pela Festa das Neves, na Paraíba, onde se diverte e também descobre sabores diferentes. Ali, encontra uma maça do amor cheio de surpresas. As ilustrações são de Fernanda Lerner. Escritinha, R$25,60

NA TV



Estreia de "Heidi – Bem-Vinda à Casa"

Foto: Nickelodeon / Divulgação

Principal aposta da Nickelodeon para este ano, a série Heidi – Bem-Vinda à Casa estreia na segunda-feira, às 19h. Adaptação da obra da suíça Johanna Spyri, a atração se concentra na história de uma garota que vive no campo com seu avô, seu melhor amigo e seus animais. Mas, de repente, se vê obrigada pela tia a ir embora para a cidade. No novo lugar, Heidi precisa fazer com que Clara Sesemann, uma menina muito triste, sorria novamente – a garota perdeu sua alegria desde que a mãe se afastou dela. A argentina Chiara Francia é a protagonista da série.

