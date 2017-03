Estreia de espetáculo infantil do Coletivo Errática e outras atrações para crianças no fíndi

Programinha





Foto: Francisco Gick / Divulgação

ERRÁTICA ESTREIA "PLUGUE: UM DESVIO IMAGINATIVO"

Somente crianças poderão entrar em uma grande tenda que será montada na Sala de Música do Multipalco Theatro São Pedro a partir deste sábado. Ali, os pequenos conhecerão o universo proposto pelo Coletivo Errática em PLUGUE: Um Desvio Imaginativo, primeiro espetáculo infantil do grupo. E a novidade não se restringe à estreia: esta também é a oportunidade para ver a diretora Jezebel De Carli, de A Tempestade e os Mistérios da Ilha, de volta aos palcos com uma produção para pequenos depois de 11 anos.

– Desde A Tempestade... tento me colocar no lugar da criança, saber o que vai achar legal. Agora, me veio a ideia das brincadeiras com lençol, a barraquinha que fazíamos com os pais. Lá dentro, a gente podia tudo. Plugue... é isso – explica a diretora.

Não há uma história linear. Um misterioso fio azul, que está em todo o lugar, conduz os atores Guega Peixoto, Gustavo Dienstmann, Rodrigo Waschburger e Tom Peres para abordarem temas como diversidade, perfeição e construção do mundo. O ponto de partida do processo criativo foi o livro Os Cinco Esquisitos, de Beatrice Alemagna, mas o que se vê no palco está longe de uma adaptação, como conta Jezebel:

– Partimos da história, mas não queríamos ficar no binarismo do texto, perfeição e imperfeição. Fomos tirando temas, o que é um corpo perfeito, o que é uma criança, o que é a cidade. A dramaturgia é do Chico (Francisco Gick), que modificou tudo.

Para afinar a versão final da obra, o coletivo contou com orientação pedagógica de Paulo Fochi. A intenção era fazer um espetáculo que fosse integralmente compreendido pela faixa de cinco a 11 anos, fugindo de maniqueísmos e da catequização.

– Às vezes é mais delicado fazer teatro infantil. Há maneiras de abordar certos temas para conectar com as crianças, o que tu trazes como valor. Temos que entender a criança como um ser humano, enquanto indivíduo – avalia a diretora da peça.

O espetáculo fica em cartaz até dia 26, com sessões sempre aos sábados e domingos, às 16h. Saiba mais detalhes no roteiro à direita.

É HORA DE PULAR ATÉ CANSAR

Até 31 de maio, uma estrutura de 700 metros quadrados formada por trampolins interconectados promete divertir crianças maiores de três anos e adultos no Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181). A Arena Jump é um convite para pular até cansar – o espaço tem capacidade de 75 participantes por circuito. Os ingressos custam R$ 25 (30min), R$ 35 (60min) e R$ 45 (120min). Por questões de segurança, é obrigatório o uso de meias antiderrapantes, que poderão ser compradas no local. Também haverá a presença de monitores treinados. As famílias podem se divertir nos trampolins de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 20h.

NA TV

"O Zoo da Zu" de volta

A matemática que uniu um zoológico, muita música, uma turma de amigos e suas descobertas infantis deu certo no canal pago Discovery Kids. Na segunda-feira, às 12h e às 18h30min, estreia a segunda temporada da série O Zoo da Zu, produção nacional que terá mais 26 capítulos de meia-hora cada – sempre de segunda a sexta.

A protagonista Zu é vivida pela atriz Bela Fernandes, de 12 anos, que está ansiosa pela volta do programa:

– Está tudo muito mais colorido e cheio de vida, as histórias estão bem legais, o figurino é novo. Sou suspeita para falar.

No enredo, a garota vai atrás de informações sobre os animais e depara com conflitos reais e dificuldades pelas quais os bichos e os seres humanos eventualmente passam.

– Trabalho aprendendo, porque o programa é educativo. Sempre tive medo de animais, lidar com eles foi uma superação – revela a atriz.

Nesta nova temporada, haverá participações especiais de nomes como Jean Paulo – que interpretou o Cirilo na novela Carrossel, do SBT – e dos integrantes do MasterChef Júnior, da Band, Matheus e Aisha.

ONLINE

Youtube Kids

Foto: Discovery Kids / Divulgação

Você sabia que há um aplicativo do YouTube só para crianças? Desde o ano passado, o YouTube Kids opera com conteúdos exclusivos para os pequenos. Na tela inicial, há quatro categorias: séries, música, aprender e explorar. O design facilita a navegação dos pequenos e dá poderes aos pais – é possível limitar o tempo de uso, por exemplo. Galinha Pintadinha e O Show da Luna (foto) são algumas das atrações.

