VÍDEO: atriz recita trecho de obra de Caio Fernando Abreu; espetáculo "Caio do Céu" tem sessão no fíndi

Após o sucesso da temporada de verão, a montagem da Cia. de Solos & Bem Acompanhados retorna ao Theatro São Pedro, com sessão às 18h deste domingo. O espetáculo transpõe parte do universo de Caio Fernando Abreu para o palco, em um roteiro que tem como base contos, crônicas, poemas e trechos de cartas, textos teatrais, entrevistas e citações do autor.



Deborah Finocchiaro recebeu Zero Hora nesta sexta-feira e recitou um trecho da obra de Caio Fernando Abreu. Confira:



CAIO DO CÉU

12 DE MARÇO / DOMINGO / 18H

Theatro São Pedro - Palco Principal



INGRESSOS

Plateia: R$ 30,00

Cadeiras Extras: R$ 30,00

Camarote Central: R$ 30,00

Camarote Lateral: R$ 30,00

Galerias: R$ 30,00

DESCONTOS

50% para associados da AATSP

50% para estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (até 40% da lotação)

50% para idosos

FICHA TÉCNICA

Elenco: Deborah Finocchiaro e Fernando Sessé

Textos: Caio Fernando Abreu

Direção: Luís Artur Nunes