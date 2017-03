VÍDEO: confira dicas do que fazer no final de semana na Capital

Roteiro do Findi

In Bahia com Gabriel Melloy

Músico faz show com canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, e Maria Bethânia, entre outros artistas baianos.

QUANDO: SEXTA-FEIRA, às 23h

ONDE: PARAPHERNÁLIA, RUA JOÃO ALFREDO, 425

QUANTO: RS 15,00

Humano Vazio

Estreia do espetáculo da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre com o coreógrafo Mariano Neto - que já ganhou quatro vezes o Prêmio Açorianos de melhor bailarino. A peça propõe discutir o esvaziamento das relações e eterna busca por novas sensações.

QUANDO: SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO, às 20h

ONDE: TEATRO RENASCENÇA, ÉRICO VERISSIMO, 307

QUANDO: R$ 20,00, com 50% de desconto para idosos, estudantes e classe artística

Semana da Mulher no Teatro de Arena

Programação com espetáculos de teatro e dança, shows musicais, oficinas e seminários em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A programação se estende até o próximo domingo trazendo artistas mulheres .

QUANDO: SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO, em diversos horários

ONDE: TEATRO DE ARENA, BORGES DE MEDEIROS, 835

QUANTO: R$ 10,00