Peça "Viajantes das Galáxias" e outras atrações para as crianças curtirem no fim de semana

Guia do Fíndi





Cena da peça "Viajantes das Galáxias" Foto: Mauricio Quadros / Divulgação

ATRAÇÕES INFANTIS

SÁBADO E DOMINGO (12 e 13/8)

VIAJANTES DAS GALÁXIAS

Neste fíndi, a TrupeZonaDeTeatro estreia em Porto Alegre o espetáculo Viajantes das Galáxias. A peça apresenta os personagens Zipt, Zépt e Zupt, três atrapalhados viajantes do tempo. No elenco, estão Fábio Castilhos, Giovanna Zottis e Luzia Ainhoren. Sala Álvaro Moreyra (Av.Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 20. Sábados e domingos, às 16h, até 27/8.

DORA, A AVENTUREIRA

Espaço temático com floresta artificial e playground, entre outras atrações. Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800). Sábado, das 10h às 21h30, e domingo, das 11h30 às 21h30. Até 28/8.

TEATRO ZÉ RODRIGUES

No sábado, às 16h, Chapeuzinho Vermelho, e, às 17h, Peppa Pig e o Aniversário do George. No domingo, às 15h, Micolous As Aventuras de Ladybug, às 16h, A Verdadeira História dos Três Porquinhos, e, às 17h, Show da Luna. Teatro Escola Zé Rodrigues (Rua Paulo Setúbal, 117). Ingressos a R$ 20 (crianças) e

R$ 40 (adultos).

MUSICALIVRO AO VIVO

Evento com atividades como pocket show, autógrafos e contação de histórias. Destaque para participação de Carlinhos Carneiro. Solar Coruja (Rua Riachuelo, 525). Será aceita doação de livros infantojuvenis. Sábado, às 13h.

TEM GATO NA TUBA

Peça dirigida por Hugo Possolo apresenta uma trupe que narra histórias infantis. Estúdio Zoravia Bettiol (Rua Paradiso Biacchi, 109). Ingressos a R$ 20. Sábado, às 16h.

CIRCO EM FAMÍLIA

Brincadeiras circenses em família. É preciso se inscrever antecipadamente no e-mail fernandabboff@gmail.com ou no fone (51) 99955-9789. Ingressos individuais a R$ 15 (com quatro pessoas), R$ 20 (com três pessoas) e R$ 25 (com duas pessoas). Casa Cultural Tony Petzhold (Av. Cristóvão Colombo, 400). Domingo, às 16h.

