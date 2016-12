Ator de "Todo mundo odeia o Chris" morre aos 54 anos

Gente

Ricky Harris, comediante que interpretou o personagem Malvo da série Todo mundo odeia o Chris, morreu aos 54 anos nesta segunda-feira, 26. A causa não foi divulgada, mas a empresária do ator disse que Harris sofreu um enfarte há dois anos, de acordo com o jornal Los Angeles Times.



Leia mais

Carrie Fisher, a Princesa Leia de "Star Wars", respira por aparelhos

George Michael, Leonard Cohen, Prince, David Bowie: 2016, um ano trágico para o mundo da música



Ele fez sua estreia nas telas em 1993, no filme Poetic justice, ao lado de Janet Jackson e Tupac Shakur. Além do Malvo de Todo mundo odeia o Chris, Harris apareceu mais recentemente no filme Dope, de 2012, e no The Tracy Morgan Show.



Ele também participou em mais de uma canção do rapper Snoop Dogg, seu amigo de longa data de Long Beach, Califórnia.