Eddie Vedder, do Pearl Jam, doa US$ 10 mil para família pagar dívidas e comprar presentes de Natal

Boa ação

Zero Hora

Por: Zero Hora

Eddie Vedder em show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Eddie Vedder em show na Arena do Grêmio, em Porto Alegre Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

O cantor Eddie Vedder deu um presentão para uma família americana no Natal. Em entrevista ao The Washington Post, o artista revelou que doou U$ 10 mil porque se sentiu tocado pela história de Tyshika Britten, publicada em um artigo no jornal.

A mulher postou um anúncio na internet pedindo U$ 6 mil para quitar a dívida do seu aluguel — caso contrário, seria despejada. Ela também queria comprar presentes de Natal para seus seis filhos.

Leia mais:

Ator de "Todo mundo odeia o Chris" morre aos 54 anos

"Minha mãe é uma peça 2" tem a segunda melhor estreia do cinema brasileiro



"Fiquei muito comovido com essa mãe e pelo que ela fez pelos filhos. Eu achei que essas crianças deveriam estar orgulhosas de terem sido criadas por ela", disse o músico.



Depois da boa ação do líder do Pearl Jam, a família ainda ganhou presentes de outros doadores.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH