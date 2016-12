Fã de Betty White arrecada US$ 2,7 mil para protegê-la de 2016

Fã previnido

Depois das tantas mortes de celebridades em 2016, um fã da atriz de TV americana Betty White arrecadou US$ 2,7 mil (cerca de R$ 8,8 mil) para proteger a atriz até o final do ano de 2016. Com 94 anos, Betty começou sua carreira em 1939 e continua atuando até hoje. A atriz ficou conhecida internacionalmente pelos papéis em séries de comédia como em The Mary Tyler Moore Show, The golden girls e Hot in Cleveland.

Leia mais:

Debbie Reynolds e Carrie Fisher: documentário lançado em Cannes retrata relação entre mãe e filha

Mãe de Carrie Fisher, Debbie Reynolds morre um dia depois da filha

Adriana Amaral: Carrie Fisher e a força das mulheres na cultura pop



Por meio de uma campanha de financiamento coletivo no site GoFundMe, Demetrios Hrysikos, superou sua meta de arrecadação de US$ 2 mil. O objetivo do fã é ir até a casa de Betty para garantir que ela sobreviverá até o dia 1º de janeiro de 2017. O fã afirma que, caso Betty recuse a ajuda, o dinheiro será doado para o o Spartanburg Little Theatre, na Califórnia do Sul, nos Estados Unidos. O intuito seria ajudar a revelar novas estrelas.