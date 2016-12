Gilberto Gil ganha liminar em caso de notícia falsa

Processo judicial

O Facebook e o sites Rede Pensa Brasil e Folha Digital terão que retirar do ar links com falsa entrevista em que Gilberto Gil critica o juiz Sérgio Moro e defende o ex-presidente Lula de acusações na Lava Jato. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a Justiça determinou a retirada do material online na última sexta-feira.



Na liminar, o Tribunal de Justiça do Rio também obriga o Facebook a dar mais informações sobre Hernandes dos Reis, autor dos comentários racistas sobre Gil na rede social. O homem xingou o artista de "macaco filho da puta". O escritório de advogados Souto Correa, que representa Gil, irá mover uma nova ação contra esse usuário.

Gil diz que jamais concedeu entrevista aos sites citados no processo.

