Mãe de Carrie Fisher, Debbie Reynolds é hospitalizada às pressas, diz site

Mãe da estrela de "Star Wars"

Estrela do cinema americano da década de 50, Debbie Reynolds, 84, mãe da atriz Carrie Fisher, que morreu na última terça-feira, foi hospitalizada às pressas nesta quarta em Beverly Hills, segundo o TMZ. De acordo com o site norte-americano, Reynolds sofreu uma emergência médica na casa do filho Todd, onde discutia detalhes do funeral da filha.

Seus familiares teriam ligado para os paramédicos, que a levaram para o hospital, onde estaria internada na UTI. A suspeita dos médicos, conforme a publicação, é de que a atriz veterana tenha sofrido um AVC (acidente vascular cerebral).

Debbie Reynolds não estaria passando bem desde o acidente que levou à morte da filha, na última sexta-feira. Carrie Fisher sofreu uma parada cardíaca durante um voo de Londres para Los Angeles, onde foi internada. Ela não resistiu e morreu após sofrer outra parada cardíaca.



Carrie Fisher morreu na última terça-feira Foto: Divulgação / Divulgação