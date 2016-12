Resultados de necropsia de George Michael "não são conclusivos"

Gente

Os resultados da necropsia do astro do pop britânico George Michael, que morreu no dia de Natal, "não são conclusivos" sobre a causa do falecimento, e outra análise "post-mortem" deverá ser realizada, indicou a polícia britânica nesta sexta-feira.

"Foi realizada uma necropsia ontem (quinta-feira) como parte da investigação sobre a morte de George Michael" e os resultados "não são conclusivos", explicou o comunicado. A polícia acrescentou que serão realizadas mais análises, "cujos resultados levarão várias semanas para ser divulgados".

Anteriormente, a polícia havia indicado que a morte do cantor era "inexplicada, mas não suspeita". O companheiro de Michael, Fadi Fawaz, explicou que o achou "deitado em paz" na cama de sua casa em Goring, oeste de Londres. Seu representante Michael Lippman disse à revista Billboard que aparentemente a causa da morte havia sido uma parada cardíaca.

