Após denúncias de brasileiros, Azealia Banks tem perfil suspenso no Twitter e gera onda de memes

Depois de xingar os brasileiros no Facebook, a rapper americana Azealia Banks teve sua conta no Twitter suspensa, após internautas do país se unirem para denunciar os perfis da cantora.

O atrito começou na madrugada desta segunda-feira, quando Azealia publicou um texto criticando os comentários racistas de brasileiros.

"Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de 'black whore' por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro", publicou.

Assim, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude, e ela continuou com as ofensas e xingamentos: "Não sabia que tinha internet na favela", escreveu. Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem.

No entanto, os brasileiros continuaram mostrando sua indignação nos comentários de outras postagens, nas quais ela deseja "Feliz Ano- Novo" e "paz no mundo". Ela continuou provocando, dizendo: "Eu aposto 50 dólares que alguém pagou para fazer spam na minha página. Eu posso ao menos ter um robô de spam que fale um inglês claro, por favor?".

Em resposta a um dos seguidores brasileiros, Azealia garantiu que o país tem o maior número de pessoas que publicam insultos racistas em sua página: "Não ligo de qual país você é. Racismo é racismo. E um monte de meninos brancos de um país com as piores políticas para negros não vão vir aqui me xingar quando não sabem sequer falar a língua com a qual tentam me insultar".

O nome da cantora ficou nos tópicos mais comentados do Twitter, com muitos tuítes criticando-a e outros ironizando o fato de ela não ser muito conhecida por aqui. Veja abaixo alguns memes:

O que azelia e azaleia tem em comum??



AS DUAS FORAM FEITAS PARA SEREM PISADAS KKKKKKKKKKKKKKKK SOCORRO #DenunciemAContaDaSandalia ¿ Just Hold On (@IsadoraSpall) 2 de janeiro de 2017

Como Azaléia Banks mexe com um país onde a maioria neste exato momento está de férias?? #DenunciemAcontaDaSandália ¿ Betinha (@ka_driigues) 2 de janeiro de 2017

Azealia Banks nos trends

Azealia Banks ataca brasileiros

Google pesquisar: quem é Azealia Banks

Google: você quis dizer Azaleia ¿ Lílian (@prideofandrew) 2 de janeiro de 2017

A hashtag #DenunciemAContaDaSandalia, em referência à semelhança entre Azealia e a marca de calçados Azaleia, também figurou na lista dos tópicos mais populares desta manhã de segunda-feira.

* Com informações de Estadão Conteúdo