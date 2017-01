Após polêmica com brasileiros, Azealia Banks tem página no Facebook suspensa

Atrito

Após provocar a ira de milhões de brasileiros nesta semana, a cantora Azealia Banks teve sua conta oficial no Facebook suspensa na última quarta-feira.

A rapper se irritou com comentários racistas escritos no que ela considerou um "inglês ruim" e, após chamar brasileiros de "imigrantes estúpidos" e "aberrações de terceiro mundo", chegou a dizer: "Não sabia que tinha internet na favela". Mutirões virtuais foram organizados para denunciar as páginas da cantora, especialmente por parte dos brasileiros.

Não se sabe ainda o motivo oficial da suspensão de sua conta. Na mesma semana, ela havia feito uma postagem a respeito da forma sobre como fazia rituais religiosos por meio do sacrifício de animais, o que também gerou a revolta de diversas pessoas ao redor do mundo. Restou no ar apenas sua página oficial na Alemanha, que conta com pouco mais de 4 mil curtidas.

Vale lembrar que não é a primeira vez em que Azealia é banida das redes sociais. No ano passado, chegou a ser banida do Twitter duas vezes no mesmo dia.



