Filha de Michael Jackson diz que sentiu vontade de vomitar ao ver ator caracterizado como seu pai

Pegou mal

Paris Jackson, filha de Michael Jackson, criticou em sua conta no Twitter a caracterização de Joseph Fiennes como o rei do pop na série Urban Myths, do canal britânico Sky Arts. Ela afirmou que ficou "extremamente ofendida" e "sentiu vontade de vomitar" em resposta à página The MJCast.

"Incrivelmente ofendida por isto, assim como tenho certeza que muitas pessoas também estão, e honestamente isto me faz querer vomitar", escreveu Paris, 18 anos.



Leia mais

Relembre a carreira de Michael Jackson

Sete anos sem Michael Jackson: a criatividade sem limites do Rei do Pop

Filha de Michael Jackson diz que pai a fazia usar máscara para proteger sua privacidade



@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de janeiro de 2017

"Me irrita ver o quão obviamente intencional isto foi para eles serem tão insultantes, não só em relação ao meu pai, mas em relação a minha madrinha Liz também", publicou também, referindo-se a Elizabeth Taylor, amiga próxima do cantor.



@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de janeiro de 2017

"Onde está o respeito? Minha família trabalhou duro por anos para criar um legado profundo e marcante. Este é um retrato vergonhoso", completou Paris.



@TheMJCast where is the respect? they worked through blood sweat and tears for ages to create such profound and remarkable legacies. shameful portrayal — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 de janeiro de 2017

Em Urban Myths, são exploradas histórias reais e lendas envolvendo celebridades, que, segundo a Sky Arts, utilizam "uma generosa dose de licença artística". Fiennes vive Michael Jackson no episódio Elizabeth, Michael and Marlon, que reimagina uma viagem de carro pelos Estados Unidos que o cantor supostamente teria realizado com os atores Marlon Brando e Elizabeth Taylor logo após o atentado de 11 de setembro 2011, na qual partiram de Nova York para Los Angeles.

Logo após a divulgação de um teaser da série, vários fãs criticaram nas redes sociais a escalação de um ator branco para interpretar o cantor negro, vítima de vitiligo. Por conta disso, foi criada uma petição online para boicotar a série, que, até o momento, reúne mais de 20 mil assinaturas.