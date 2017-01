Maestro João Carlos Martins é internado em São Paulo

No hospital

O maestro João Carlos Martins foi internado na manhã desta terça-feira, 24, no Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. De acordo com o portal G1, ele sofreu tromboembolia pulmonar.

Diretor artístico e maestro da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, ele é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach e teve como ponto alto de sua carreira a gravação da obra completa para teclado deste gênio da música.

Na sequência, devido a problemas físicos (perda parcial dos movimentos das mãos), teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando para a regência sua paixão pela música.

A vida do maestro é retratada no filme João, que é estrelado por Alexandre Nero. Com direção de Mauro Lima (Meu nome não é Johnny e Tim Maia), o longa tem previsão de estrear no primeiro semestre deste ano.



* Estadão Conteúdo

