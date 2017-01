Morre, aos 90 anos, o poeta e crítico inglês John Berger

Obituário

Morreu no último domingo, aos 90 anos, o poeta, pintor e crítico de arte inglês John Berger, autor de obras como G, romance premiado com o Man Booker Prize em 1972, e Modos de ver, ensaio que teve origem numa série para a BBC sobre a relação entre o que vemos e o que sabemos ou acreditamos. A causa da morte não foi divulgada.



Nascido em Londres, em 1926, Berger vivia há muitos anos na França. Entre os romances, contos e ensaios de John Berger, a Rocco publicou no Brasil G, Aqui nos encontramos, Bandeira eLilás e Fotocópias, entre outros.

A editora Alfaguara, responsável pelos livros do autor em espanhol, confirmou a morte do escritor em sua página oficial do Facebook. "Com grande tristeza nos despedimos hoje de John Berger, autor de G e Puerca tierra, entre tantos outros títulos memoráveis. Para nós, tem sido uma honra ter a oportunidade de editar suas obras em castelhano".

