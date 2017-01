Morre Irene Stefânia, uma das estrelas do cinema brasileiro dos anos 1960 e 1970

Obituário

Irene Stefânia, atriz conhecida por atuar em filmes como Fome de Amor (1968), morreu na última quinta-feira, aos 72 anos. Segundo amigos, ela teria sofrido um AVC em 18 de dezembro e estava internada desde então.

Paulistana, Irene estudou filosofia e música clássica, mas largou tudo para ser atriz. Seu primeiro trabalho foi em 1967, aos 19 anos, já como protagonista do filme O Alegre Mundo de Helô, de Carlos Alberto de Souza Barros, em 1967. Um ano depois, fez dois filmes que marcariam sua carreira: Lance Maior, de Sylvio Back, e Fome de Amor, de de Nelson Pereira dos Santos. Em 1969, estrelou Os Paqueras, que marcou a estreia de Reginaldo Faria, na direção. Também esteve em As Armas (1969), Cléo e Daniel (1970), Azyllo Muito Louco (1970), Mãos Vazias (1971) e Amor e Medo (1974). Depois, deu uma pausa na carreira entre o final dos anos 1970 e 1980, retornando em 1987 com Anjos do Arrabaldede Carlos Reichenbach.

Mais recentemente, Irene participou do longa O Signo da Cidade, dirigido por Carlos Alberto Riccelli, de 2008.

Na TV, fez algumas poucas novelas, Tempo de Viver (da TV Tupi, 1972), Supermanoela (da Globo, 1974), Música ao Longe (da TV Cultura, 1982).