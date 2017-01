Morre o filósofo polônes Zygmunt Bauman, aos 91 anos

Obituário

Importante filósofo e teórico contemporâneo, o polonês Zygmunt Bauman morreu aos 91 anos, em Leeds, na Inglaterra, segundo informou a imprensa da Polônia nesta segunda-feira. A causa da morte ainda não foi informada.

Bauman tem uma extensa biografia com reflexões sobre a sociedade e as mudanças do mundo atual. Sua principal teoria, a da "liquidez" das relações sociais abriu um vasto campo de estudos para as mais diferentes áreas, como a filosofia, a cultura, o relacionamento humano - com muito foco no individualismo e a efemeridade das relações - e até mesmo a revolução que as mídias digitais trouxeram para a sociedade moderna. Sua obra mais conhecida é Modernidade Líquida (2000), na qual discute o conceito de pós-modernidade.

Nascido em 19 de novembro de 1925, em Poznan, Bauman serviu na Segunda Guerra Mundial e tem uma extensa biografia com reflexões sobre a sociedade e as mudanças do mundo atual.

No vídeo abaixo, produzido pelo Fronteiras do Pensamento, Bauman fala sobre individualização na sociedade contemporânea: