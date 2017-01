Ofensas, tombo e vexame no palco: o que já aconteceu em 2017 no mundo da música

Ano novo

O novo ano mal começou, mas já rendeu acontecimentos curiosos (ou vexatórios) entre os artistas da música. Caso tenha perdido algo, confira abaixo seis desses fatos:

1. Mariah Carey se atrapalha com playback

No show da virada na Times Square, em Nova York, Mariah Carey se enrolou com o playback e passou vergonha no palco. Foram cinco minutos de erros recorrentes.

2. Marília Mendonça leva tombo no palco e passa a virada do ano com o pé imobilizado

Durante uma apresentação de Réveillon em Maceió, a cantora sertaneja Marília Mendonça se desequilibrou no palco enquanto interpretava o hit Deu onda, de MC G15, e acabou sofrendo uma torção no pé.

Apesar do susto, Marília postou no Instagram uma foto de sua perna imobilizada, mas garantiu que está muito bem, ao lado da família: "Sobre o tombo de ontem, pra quem está preocupado, foi uma torção. Havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna". A cantora contou ainda que já está acostumada a esse tipo de lesão, que já aconteceu cerca de cinco vezes apenas em 2016.

3. Azealia Banks xinga brasileiros

Na madrugada da última segunda-feira, a rapper americana Azealia Banks publicou um texto criticando os comentários racistas de brasileiros.

"Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de 'black whore' por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro", publicou.



Assim, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude, e ela continuou com as ofensas e xingamentos: "Não sabia que tinha internet na favela", escreveu. Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem.

Em resposta a um dos seguidores brasileiros, Azealia garantiu que o país tem o maior número de pessoas que publicam insultos racistas em sua página: "Não ligo de qual país você é. Racismo é racismo. E um monte de meninos brancos de um país com as piores políticas para negros não vão vir aqui me xingar quando não sabem sequer falar a língua com a qual tentam me insultar".

O nome da cantora ficou nos tópicos mais comentados do Twitter, com muitos tuítes criticando-a e outros ironizando o fato de ela não ser muito conhecida por aqui. Após internautas do país se unirem para denunciar os perfis de Azealia, ela teve sua conta no Twitter suspensa.

4. Parceria entre The Killers e Paul McCartney

A festa particular de Réveillon do bilionário russo Roman Abramovich, dono do clube inglês Chelsea, foi realizada na ilha de São Bartolomeu, no Caribe. Entre as atrações do evento, estava a banda The Killers, que contou com a participação Paul McCartney em Helter skelter, música dos Beatles.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Guns N' Roses e Rolling Stones também se apresentaram na festa.

5. Robbie Williams limpa as mãos com álcool em gel após tocar em fãs durante show

Durante um show de Réveillon em Londres, na Inglaterra, Robbie Williams protagonizou um momento polêmico. Depois de tocar nas mãos de fãs que estavam na primeira fila da plateia, ele voltou ao palco e limpou as mãos com álcool gel. Robbie foi flagrado fazendo uma expressão de nojo enquanto se higienizava. Muitos fãs o criticaram pela atitude nas redes sociais. O cantor não se pronunciou sobre o assunto até agora. Confira a cena:

6. Novo single do The xx

A banda The xx divulgou na última segunda-feira a faixa Say something loving – segundo single do novo disco I see you, que será lançado no dia 13 de janeiro.