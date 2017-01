Polícia francesa prende 16 suspeitos de roubar joias de Kim Kardashian 

Gente

A polícia francesa prendeu 16 pessoas nesta segunda-feira, envolvidas no roubo de mais de US$ 10 milhões em joias, em outubro de 2016, da socialite Kim Kardashian West.

Representantes da polícia de Paris disseram que as prisões foram feitas na manhã desta segunda, horário local. Os suspeitos podem ficar presos por até 96 horas antes que as autoridades prestem queixas formais contra eles.

No dia 3 de outubro, ladrões forçaram a entrada na residencial em Paris na qual Kardashian estava hospedada. Os bandidos amarraram a celebridade, a trancaram num banheiro e a colocaram sob a mira de uma arma antes de fugir com as joias. A estrela de reality na TV estava em Paris para uma série de eventos de moda. Relatos da mídia local dizem que a polícia encontrou os suspeitos usando amostras de DNA encontradas na residência.

