Tecladista do Black Sabbath, Geoff Nichols, morre aos 68 anos

Geoff Nicholls, tecladista do grupo de heavy metal britânico Black Sabbath, morreu neste sábado aos 68 anos, vítima de câncer de pulmão.



"Muito triste ao saber da perda de um dos meus amigos mais queridos e próximos, Geoff Nicholls. Estava sofrendo há um tempo de câncer de pulmão e perdeu a batalha esta manhã. Sentirei muito a falta dele e viverá no meu coração até que nos vejamos de novo. Descanse em paz, meu querido amigo", escreveu o guitarrista Tony Iommi, no Facebook.



O carismático líder da banda,Ozzy Osbourne, referiu-se a Nicholls como um "grande amigo" e acrescentou, em um post no Twitter, que deixará muitas saudades.



Nicholls entrou para a banda depois que Osbourne foi demitido em 1979, após ter tocado durante cinco anos com a banda Quartz. Sua primeira aparição ocorreu no LP de 1980, intitulado "Heaven and Hell", e ele virou membro "oficial" do grupo em 1985.

Manteve este título até o retorno de Ozzy, em 1996, e foi permanentemente substituído pelo tecladista Adam Wakeman em 2004.

O Blak Sabbath foi um grupo decisivo no surgimento do heavy metal, no começo dos anos 1970, com suas guitarras graves e obscuras, acompanhadas de letras sobre ocultismo. Osbourne prosseguiu com sua bem sucedida carreira solo e se tornou famoso por seus shows espalhafatosos.



