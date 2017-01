Voz da lambada, vocalista da banda Kaoma é encontrada morta no Rio

Obituário

A cantora Loalwa Braz foi encontada morta nesta quinta-feira. O corpo da artista foi localizado dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso.

Segundo informações do site G1, o comando da PM disse que dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica próximo ao local onde o carro foi localizado.

Loalwa fez muito sucesso no início década de 1990 como vocalista do grupo de lambada Kaoma, principalmente com o hit Chorando se Foi.