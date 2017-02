Angelina Jolie fala pela primeira vez sobre divórcio com Brad Pitt: "Sempre seremos uma família"

Ex-casal

Nesta segunda-feira, o site do canal BBC publicou uma entrevista com Angelina Jolie, na qual a atriz fala pela primeira vez sobre o fim do casamento com o também ator Brad Pitt. Angelina deixou claro que este ainda é um assunto difícil para ela e sua família.

— Não quero falar muito sobre isso, só que dizer que foi um momento muito difícil e que nós somos uma família. Muitas pessoas se encontram nessa situação também, minha família inteira está enfrentando esse momento complicado. Meu foco está nas minhas crianças, nossas crianças. Meu foco é achar a saída — disse Angelina.

A atriz ressaltou, porém, que Pitt sempre será parte de sua família pois é pai das crianças — eles são pais deKnox, Vivenne, Shiloh, Maddox, Pax e Zahara.

— Nós somos e sempre seremos uma família. Estou tentando achar o caminho para sermos mais fortes e próximos — falou.