Astro da série "A Família Dó-Ré-Mi" revela estar com demência

Batalha

Zero Hora

Por: Zero Hora

O ator e cantor americano David Cassidy revelou na última segunda-feira que sofre de demência. Em entrevista à revista People, contou que está lutando contra a mesma doença que também afetou sua mãe.

– Eu estava em negação, mas parte de mim sempre soube que isso iria acontecer – disse à publicação.

Leia mais

"Monogamia não é natural", afirma Scarlett Johansson após separação

Ator Harrison Ford erra pista de pouso e quase causa acidente aéreo em aeroporto dos EUA



Cassidy ressaltou também que decidiu parar de realizar shows para se dedicar exclusivamente a cuidar da saúde.

– Quero me concentrar no que sou, em quem eu sou e como tenho sido, sem quaisquer distrações. Quero amar. Quero aproveitar a vida – assegurou.

O ator e cantor de 66 anos fez a revelação logo após uma malfadada apresentação em Agoura Hills, na Califórnia, no último fim de semana. No show, ele esqueceu as letras das músicas de seu repertório.

Cassidy ficou conhecido por atuar na série A Família Dó-Ré-Mi, nos anos 70, na qual se tornou um ídolo adolescente na época. Entre seus sucessos como cantor estão I Think I Love You e Cherish.

Entre 2010 e 2014, ele foi detido três vezes por dirigir embriagado. O cantor e ator foi internado em uma clínica de reabilitação por abuso de substâncias ilícitas.

Em 2015, Cassidy decretou falência e foi preso após se envolver em um acidente de carro e abandonar o local com um pneu furado, além de estar com a carteira de motorista vencida.