Ator Harrison Ford erra pista de pouso e quase causa acidente aéreo em aeroporto dos EUA

O ator Harrison Ford quase voltou a se envolver em um acidente aéreo na última segunda-feira. Segundo informações da emissora americana NBC, ele estava pilotando um de seus aviões particulares quando errou a pista na qual deveria ter feito seu pouso e passou um pouco acima de um Boeing 737, que estava no solo, com 110 passageiros e seis tripulantes. O incidente ocorreu no aeroporto John Wayne, em Santa Ana, na Califórnia. O ator ainda não se pronunciou sobre o episódio.

De acordo com informações da NBC, Ford se confundiu com as orientações dos controladores e desceu em uma pista de apoio, usada por aeronaves que estão taxiando, localizada logo ao lado da qual ele deveria pousar. Ao perceber outra aeronave, o ator perguntou no rádio se "era para esse avião estar embaixo de mim?", e foi informado de seu erro.

A FAA (Federal Aviation Administration), órgão que regula a aviação nos EUA, está investigando o incidente. A entidade já afirmou que não houve nenhum erro por parte dos controladores. Como pousar na pista de apoio é uma violação de segurança no país, Ford pode receber uma punição que varia de uma advertência até a perda da licença para pilotar.

O ator de 74 anos já se envolveu em um acidente aéreo em 2015: enquanto pilotava um avião de treinamento da Segunda Guerra Mundial, ele pousou a aeronave de barriga em um campo de golfe em Venice, distrito de Los Angeles. O avião perdeu potência logo após a decolagem.