FOTOS: Cleo Pires se diverte com youtuber no Carnaval de Salvador

Carnaval da Bahia

A sexta-feira de Carnaval foi agitada no circuito Barra-Ondina, em Salvador. No camarote de uma marca de cerveja, a anfitriã era a ex-BBB Ana Paula Renault, mas o que chamou a atenção mesmo foi a energia entre Cléo Pires e o youtuber Léo Picon. Veja as fotos:

Cleo Pires e Léo Picon Foto: Denilson Santos / AgNews

A atriz Cleo Pires Foto: Denilson Santos / AgNews

Ana Paula Renault Foto: Denilson Santos / AgNews

Felipe Titto Foto: Denilson Santos / AgNews

O blogueiro Hugo Gloss Foto: Denilson Santos / AgNews

Juliana Paiva e o namorado, Juliano Laham Foto: Denilson Santos / AgNews