Homenageada pela Grande Rio, Ivete Sangalo desfila duas vezes 

Carnaval do Rio

Ninguém duvida do pique de Ivete Sangalo, mas a baiana surpreendeu muita gente ao percorrer duas vezes a Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda-feira. Homenageada pela Acadêmicos da Grande Rio, a cantora de 44 anos apareceu na comissão de frente, trocou de roupa e surgiu como destaque do último carro da escola, ao lado do marido, Daniel Cady, e do filho.

Além de Ivete, a Grande Rio contou com integrantes famosas, como Xuxa, Paloma Bernardi, rainha de bateria da escola, Susana Vieira, Monique Alfradique, Juliane Trevisol, Renata Kuerten, Thaila Ayala e Luciana Gimenez.



Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

