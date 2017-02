João Doria samba e varre avenida do sambódromo de São Paulo

Carnaval

O prefeito de São Paulo, João Doria, chegou ao Anhembi na sexta-feira por volta das 23h30 e seguiu direto para o camarote da Prefeitura. Cercado pelos foliões, que pediam para tirar selfies, ele cumprimentou os presentes, varreu a avenida do sambódromo e sambou com a escola de samba Tom Maior.



Doria ressaltou que a cidade gastou R$ 170 mil com o carnaval deste ano, bem menos do que em 2016, quando foram destinados cerca de R$ 3 milhões, e disse que, no que vem, deve ser o último carnaval no Anhembi antes da conclusão do processo de privatização.



O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também acompanhou os desfiles das escolas de samba no camarote da Prefeitura. O tucano disse que o carnaval de São Paulo "cresce a cada ano" e se tornou um dos principais do País.