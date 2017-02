No ar no programa "Amor & Sexo", ator José Loreto tem crise de apendicite e é internado

Susto

Ator protagonizou recentemente o filme "Mais Forte que o Mundo" no papel do lutador José Aldo

Ator protagonizou recentemente o filme "Mais Forte que o Mundo" no papel do lutador José Aldo Foto: Divulgação / Globo

O ator José Loreto passou mal na noite de segunda-feira, com uma crise de apendicite. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Loreto.

Ainda segundo a assessoria, ele foi "prontamente assistido por uma equipe médica" e passa bem, mas só haverá atualização sobre seu quadro de saúde na manhã de quarta-feira.

Loreto está no ar atualmente na Globo, no programa Amor & Sexo, e tem papel na peça A Paz Perpétua, em cartaz no Rio de Janeiro. O ator protagonizou recentemente o filme Mais Forte que o Mundo no papel do lutador José Aldo.







