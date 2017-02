Victor, da dupla sertaneja com Leo, é acusado de agredir a mulher, grávida de dois meses

Agressão

O cantor sertanejo Victor, que forma dupla com Leo, foi acusado pela sua mulher, Poliana Bagatini, de agressão. Grávida de dois meses do cantor, ela registrou um boletim de ocorrência, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, relatando que o marido a jogou no chão, chutando-a várias vezes.

Após prestar depoimento, Poliana recebeu uma guia para fazer o exame de corpo de delito, mas elas não quis aguardar e foi embora do local sem realizar o procedimento.



Segundo o boletim de ocorrência, Victor jogou a mulher no chão e a agrediu com chutes algumas vezes. Após a briga, um segurança do cantor e a irmã dele tentaram impedir Poliana de deixar o local. Porém, uma vizinha ouviu os gritos e ajudou a mulher. Ainda não se sabe o motivo que teria incitado as agressões.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Victor e Poliana, além das demais testemunhas, deverão ser chamados para depor nos próximos dias.

Poliana está grávida de dois meses do segundo filho com Victor. Os dois já são pais de Maria Victoria, de 1 ano.



Procurada pelo reportagem, a assessoria da dupla Victor e Leo não retornou os contatos via e-mail e por telefone.