"Acabo de ser atacada e assaltada", escreve Titi Müller em rede social

A apresentadora Titi Müller postou em seu Facebook, um pouco antes das 21h, que havia sido "atacada e assaltada". Amigos e fãs demonstraram preocupação e pediram notícias sobre seu estado de saúde.

Ela respondeu que está "tudo bem".

Titi chamou atenção nas redes sociais no domingo após criticar o produtor e DJ israelense Borgore, que se apresentou no festival Lollapalooza 2017, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao anunciar a atração durante transmissão ao vivo do canal pago BIS, a apresentadora fez questão de criticar o trabalho dele:

— Na medida que ele foi ganhando visibilidade, as letras compostas por ele, extremamente machistas, misóginas... Babacas mesmo, foram ganhando visibilidade.