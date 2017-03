Amigos, escritores e personalidades lamentam morte do gaúcho João Gilberto Noll

Adeus a Noll

A morte de João Gilberto Noll, confirmada na manhã desta quarta-feira, causou comoção na comunidade literária brasileira. Escritores, personalidades e amigos do autor se manifestaram sobre a perda de um dos grandes expoentes da literatura brasileira contemporânea – no Twitter, o nome do autor ficou entre os assuntos mais comentados da rede social nesta manhã. Leia as manifestações abaixo.

Luís Augusto Fischer, professor e escritor



"O Noll era um monge. O que ele queria, com sua literatura, era encontrar aquele ponto zero, sem gravidade, sem tempo, instalado ali e somente ali na hora da leitura, como se esta fosse não um exercício controlado, mas uma forma de respirar. E nessa busca ele foi de uma coerência e de uma pertinácia admiráveis, atestado de sua entrega como artista – o que é um exemplo bonito, neste tempo em que tudo se vende e tudo se compra."



Verônica Stigger, escritora



"É um dia triste hoje. Sempre gostei muito dos textos dele. A lembrança mais viva que eu tenho do Noll é dele lendo os próprios textos. Acho que quem já viu o Noll lendo nunca vai esquecer como era, era um evento. Era como se ele interiorizasse aquele texto e, na verdade, exteriorizasse. Era fascinante ouvir a voz que ele criava para os próprios textos, como se não pudesse haver uma outra voz."



Guto Leite, poeta e professor



"Saravá, mestre João Gilberto Noll! Tua vida e tua literatura vão fazer muita falta!"

Fabrício Carpinejar, poeta e escritor

"Não é só a morte de um grande escritor, mas o fim de um idioma pessoal, poético, hipnótico. Ninguém escrevia como ele, ninguém jamais escreverá parecido com ele. Ele era o nosso on the road infinito por dentro da linguagem e das paixões.

E pensar que seus personagens não tinham sobrenome, e agora Noll será o sobrenome de todos eles."



João Gilberto Noll faleceu. Brasil perde um grande escritor. Perdemos, todos, um ser humano extraordinário, afetivo e honrado. Em paz, João. ¿ Tarso Genro (@tarsogenro) 29 de março de 2017

Viva João Gilberto Noll!! ¿ Michel Melamed (@michelmelamed) 29 de março de 2017