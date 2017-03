Após sofrer AVC, Jorge Fernando batalha para recuperar a fala e os movimentos

Na luta

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido pelo ator e diretor Jorge Fernando há pouco mais de um mês comprometeu a fala e parte dos movimentos no lado esquerdo do corpo. A informação é do jornal Extra. De acordo a publicação, o global está cercado de profissionais que trabalham para que a sua recuperação ocorra o mais rápido possível.

— Ele está fazendo fono e fisioterapia todos os dias. Já está falando melhor — contou Hilda Rebello, mãe de Jorge. Ela ainda afirmou que o filho sente muita falta da rotina.

Recluso em seu apartamento no Rio de Janeiro, de onde sai apenas para as consultas médicas, o artista é cuidado por dois enfermeiros que se revezam e uma cozinheira que prepara a dieta necessária nesta fase de recuperação.

— Ele já estava num processo de emagrecimento, mas perdeu bastante peso — conta Hilda.

O espetáculo musical Vamp, inspirado na novela homônima de 1991, dirigido por Jorge Fernando e com estreia marcada para o próximo dia 17, ficou sob os cuidados de um assistente. Também por conta das sequelas, ele precisou deixar a direção de Deus Salve o Rei, novela prevista para estrear em janeiro de 2018 na Globo.

