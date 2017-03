Baby do Brasil anuncia fim do namoro com Casagrande: "Horários e agendas são incompatíveis"

Acabou

O namoro de Baby do Brasil com Walter Casagrande chegou ao fim. A cantora lançou um comunicado na madrugada deste sábado, no Facebook, dizendo que as agendas e compromissos dos dois "traria fatalmente, desarmonia, tristeza , e o desânimo. E dessa maneira o relacionamento se deterioraria facilmente." O término aconteceu antes do Carnaval, mas os dois optaram por segurar a notícia para "evitar muita exposição", escreveu Baby.

Leia mais:

Anitta reúne milhares de foliões no Bloco das Poderosas, no centro do Rio

Netflix investe em filmes com grandes nomes do cinema



O casal assumiu o relacionamento em dezembro do ano passado, quando Casagrande revelou que eles já estavam juntos há cerca de quatro meses. Na época, em entrevista ao Ego, o comentarista da Rede Globo comentou o fato da então namorada ser pastora e fundadora da igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo. Desde que ela fundou a instituição religiosa, ela optou por não fazer sexo.

— Ela é uma pastora, eu me aproximei muito de Jesus através dela. Às vezes eu vou ao culto com ela, mas não é necessário que eu me converta para ficarmos juntos. Compartilho dos pensamentos espirituais dela — disse ao site.

Leia o post completo:

Leia as últimas notícias de Entretenimento