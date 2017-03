Cantor Junior Lima publica foto para anunciar que será pai

Sandy vai ser tia!

Junior Lima, cantor conhecido pela parceria musical com a irmã, Sandy, anunciou na tarde desta quarta-feira que será pai. Em seu perfil do Instagram, o cantor publicou uma foto sua com as mãos na barriga da mulher, a modelo Mônica Benini.



"Que alegria contar isso para vocês! Que fase mais especial na vida! Nossa família está crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, que o Otto está a caminho!!!", escreveu.

Mônica postou a mesma foto em seu Instagram e escreveu: "Dois corações pulsam em mim... E eu vejo meu amor multiplicando numa velocidade surreal. Já não somos dois, somos três... Construindo uma família e dando mais sentido às nossas vidas. Vem com muita saúde, Otto, porque nós estamos cheios de amor pra te dar!", escreveu na mesma rede social.

Que alegria contar isso pra vcs! Que fase mais especial da vida! Nossa família ta crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, q o Otto já ta a caminho!!! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ A post shared by Junior Lima (@junior_lima) on Mar 15, 2017 at 8:54am PDT