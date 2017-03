"Cada dia mais fã"

A cantora Ludmilla está na cidade francesa de Paris, onde aproveitou para curtir o desfile de uma coleção de roupas da Puma, assinado por Rihanna. No evento, encontrou-se com a própria estrela internacional e fez questão de registrar o momento com uma foto.



"Cada dia mais fã! É muita luz pra uma pessoa só! E a coleção está incrível!", publicou Ludmilla em sua conta no Instagram.

Cada dia mais fã! É muita luz pra uma pessoa só! E a coleção está incrivel! #FENTYxPUMA @puma #PaRIH #FENTYxPUMA A post shared by Ludmilla (@ludmilla) on Mar 6, 2017 at 1:17pm PST

A brasileira também tietou o rapper Future, com quem tirou outra foto.



@future ¿¿ A post shared by Ludmilla (@ludmilla) on Mar 6, 2017 at 12:43pm PST