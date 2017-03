Criador de "Bob Esponja" revela sofrer de esclerose lateral amiotrófica

ELA

O cartunista, animador e roteirista Stephen Hillenburg, criador da série animada Bob Esponja, revelou sofrer de esclerose lateral amiotrófica (ELA), segundo informações do site da revista The Hollywood Reporter. A doença neurodegenerativa progressiva ficou conhecida com o desafio do balde de gelo, uma campanha na qual celebridades gravavam vídeos jogando baldes de água fria ou gelo em si com a finalidade de chamar a atenção para a causa e arrecadar dinheiro para pesquisas sobre doenças ligadas ao neurônio motor.

Em comunicado, o animador americano de 55 anos comentou que pretende seguir trabalhando com Bob Sponja.

Leia mais

Recursos arrecadados pelo desafio do balde de gelo começam a ser aplicados em pesquisa sobre a ELA

Desafio do balde de gelo financia descoberta de gene ligado à esclerose lateral amiotrófica



"Queria que as pessoas ouvissem diretamente de mim que eu fui diagnosticado com a doença. Qualquer um que me conhece sabe que eu vou continuar a trabalhar em Bob Esponja e nas minhas outras paixões enquanto eu for capaz. Minha família e eu estamos gratos pelo jorro de amor e apoio. Pedimos que nosso sincero pedido por privacidade seja honrado", disse Stephen na nota.