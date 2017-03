Fã de Beyoncé que recebeu ligação da cantora não resiste ao câncer e morre

Sonho realizado

Ebony Banks, a adolescente que recebeu uma ligação de Beyoncé pelo Facetime no último dia 22, não resistiu ao câncer e morreu no domingo, 26.

O sonho da garota era conversar com a cantora e foi realizado graças a uma campanha online criada pelas amigas de Ebony. A hashtag #EbobmeetsBeyoncé (Ebob encontra Beyoncé) foi postada em diversas redes sociais e chegou até a cantora.

Beyoncé ligou para Ebony via Facetime, aplicativo de ligações em vídeo, e disse: "Eu te amo", com um largo sorriso no rosto, ao que a menina respondeu: "Eu te amo, Beyoncé".



Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé.





Ebony's friends and fellow students did a tribute to her using Beyoncé's Halo. #RIPEbony