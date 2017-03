Ícone do rock, Chuck Berry morre aos 90 anos

Obituário

O astro da música Chuck Berry, 90 anos, morreu neste sábado. Segundo a polícia do condado de St. Charles County, o músico foi encontrado desacordado por volta das 12h40min (horário local) dentro de sua casa no Missouri, nos Estados Unidos. Socorristas tentaram reanimar Berry, mas não tiveram sucesso e sua morte foi confirmada oficialmente às 13h26min.



Por meio do Facebook, a polícia confirmou a notícia da morte do pioneiro do rock:

Berry é um dos pioneiros do rock e conhecido mundialmente por clássicos como "Johnny B. Goode" e "Sweet little sixteen".

Considerado um dos criadores do rock'n roll, Chuck Berry ajudou a definir a cultura popular da década de 1950 e o futuro da música combinando o Rhythm & Blues, guitarra e um senso de espetáculo único no palco.

O seu sucesso de 1958 "Johnny B. Goode" continua a ser uma das canções mais conhecidas da música popular. A canção foi selecionada para ser uma das canções representativas de rock enviadas em 1977 na nave espacial Voyager para possível contato extraterrestre.

Chuck Berry nasceu no dia 18 de outubro de 1926, na cidade de Saint Louis. Em outubro do ano passado, na data de seu aniversário de 90 anos, o astro anunciou o lançamento de novo álbum após 38 anos. Berry dedicou o álbum para sua esposa, Themetta Berry, com quem viveu durante os últimos 68 anos.

"Querida, eu estou ficando velho! Eu trabalhei por um longo tempo neste disco. Agora eu posso pendurar meus sapatos", disse Berry em comunicado na época.

