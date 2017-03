Investigação conclui que George Michael morreu por causas naturais

Epílogo

O cantor britânico George Michael morreu por causas naturais, segundo comunicado divulgado por Darren Salter, legista chefe do condado de Oxfordshire, na Inglaterra. De acordo com o relatório, o artista sofreu uma miocardiopatia dilatada com miocardite e gordura no fígado.

De acordo com a nota, a investigação sobre a causa da morte do cantor está concluída, sem necessidade de um inquérito.

George Michael morreu no último dia 25 de dezembro, aos 53 anos, em Oxfordshire, onde estava com a família.

