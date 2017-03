Marcos Piangers revela por que, após 10 anos, deixou Porto Alegre para morar em Curitiba

Tchau, PoA

Após 10 anos morando em Porto Alegre, vindo de Florianópolis, Marcos Piangers deixou a cidade. Em sua coluna na Revista Donna publicada no último fim de semana, ele descreveu o frio na barriga que vem sentindo com a experiência como "gelado e, ao mesmo tempo, refrescante". Piangers se mudou com a mulher, Ana Cardoso, e suas filhas há um mês para Curitiba. Como aponta no texto, sua mulher pressentiu que era hora de mudar.

– Fomos para Curitiba para Ana estar mais perto de sua mãe. Elas moram longe faz vinte anos. Ela contou isso em um texto lindo que escreveu no Facebook. Vinha sonhando com a mãe e, quando chegava perto, não era a mãe dela. Minha sogra também teve um câncer de pele, então resolvemos ficar mais perto, como se deve fazer com todo mundo que a gente ama. Aproveitar enquanto estão vivos e bem – explica.

Outro fator que motivou a mudança foi o crescimento da violência em Porto Alegre:

– Todo mundo que conheço está com medo da cidade. Nunca me perdoaria se eu insistisse em ficar em PoA e algo acontecesse com minha família.

De qualquer maneira, o trabalho segue.

– Continuo no Pretinho Básico, com equipamento à distância. Inclusive, na próxima segunda, o programa faz 10 anos, e estarei em Porto Alegre para isso. Há projetos de um programa de TV fechada. Então a gente precisava de mais gente por perto, sogra, tios, primos. Nunca tive isso na minha vida – ressalta.

Por enquanto, Piangers vê a mudança como positiva, embora haja motivos para sentir saudade da capital gaúcha.

– É cedo, mas podemos caminhar até a escola. Talvez por ingenuidade, ainda não sentimos medo na rua. O clima é ótimo, as meninas estão felizes. Me sinto agora pela primeira vez diante de um ninho maior. De Porto Alegre sentimos falta do Zaffari, especialmente do suco Naturale. Do brechó do Menino Deus, onde comprávamos as roupas das meninas. Da éclair de chocolate do Press. E dos amigos, que esperamos que sejam pra sempre – destaca.