Mischa Barton, a Marissa de "The O.C.", contrata advogada para evitar vazamento de conteúdo íntimo

Mischa Barton na série "The O.C." Foto: Warner Channel / Divulgação

Após sofrer ameaças sobre um suposto vídeo sexual, Mischa Barton, a Marissa de "The O.C.", resolveu se proteger judicialmente e contratou a advogada Lisa Bloom. Nesta terça-feira, a advogada publicou um comunicado em sua página do Facebook explicando as ameaças que a atriz sofreu.

"Eu estou muito orgulhosa de representar a atriz Mischa Barton, que está corajosamente lutando pelos direitos dela", diz o comunicado. "Fomos informadas que um nude ou imagens com conteúdo sexualmente explícito de Barton estão sendo 'distribuídos por aí'. A atriz não autoriza qualquer divulgação dessas imagens, que ela acredita que tenham sido gravadas sem seu consentimento por alguém que ela estava vendo na época", completa.

O comunicado continua, dizendo que o nome dessa conduta é "revenge porn" (pornografia de vingança, em tradução livre) e que é um crime. "Eu tenho uma mensagem para qualquer pessoa que tente acessar essas fotos ou vídeos da Sra. Barton: encontraremos você e iremos atrás de você. Vamos processá-lo integralmente sob todas as leis criminais e civis disponíveis", finaliza.



