Morre pai da apresentadora Xuxa Meneghel

Óbito

O pai da apresentadora Xuxa Meneghel, Luiz Floriano Meneghel, faleceu neste domingo. A apresentadora usou sua conta no Instagram para lamentar o fato.

Descansa em paz , pai ¿ Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Mar 19, 2017 às 3:14 PDT

Floriano havia sido internado por conta de fortes dores causadas por osteoporose. Mesmo após ter sido medicado, seu estado de saúde piorou e ele foi internado na CTI do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. De lá, foi transferido para o Hospital Barra D'Or.



A assessoria de imprensa de Xuxa divulgou a seguinte nota:



"O Sr. Luiz Floriano Meneghel, 85 anos, faleceu hoje as 18:50 horas, rodeado pelos seus familiares, no CTI do Hospital Barra D'Or. Ele sofria de falência múltipla de órgãos, após prolongada internação hospitalar."



