Relembre os shows de Chuck Berry em Porto Alegre

O astro da música Chuck Berry, 90 anos, morreu neste sábado. O ícone do rock mundial já trouxe seus clássicos para Porto Alegre

Por três anos consecutivos, Berry esteve na Capital. Na primeira ocasião, em 2008, depois de uma hora exata de show, o filho do músico, Charles Berry Jr., pegou o microfone, no Pepsi On Stage, para fazer um elogio:

— Foi o melhor show que fizemos na turnê brasileira.



Antes de finalizar a apresentação, repleta de clássicos, Berry convidou várias espectadoras para subir ao palco e dançarem com ele. Mais de 20 gaúchas tiveram a honra de realizar uma dança-ritual em volta do músico.



Em 2009, o astro da música voltou ao solo gaúcho. Em um Teatro do Bourbon Country lotado, o ícone retornou em grande estilo a Porto Alegre. O músico americano animou mais uma vez os fãs ao tocar hits como Sweet Little Sixteen e Johnny B. Goode ao lado dos filhos Ingrid Berry Clay (voz e harmônica) e Charles Berry Jr. (guitarra). Mais uma vez, perto do fim do show, o famoso guitarrista chamou parte da plateia feminina para dividir o palco em uma dança simbólica.

No último evento, em 2010, Berry voltou a tocar no Teatro do Bourbon Country, cantando diversos de seus clássicos, esbanjando carisma e animação.

