Morre Gilbert Baker, criador da bandeira do arco-íris

Obituário

O artista americano Gilbert Baker, criador da bandeira do arco-íris, convertida em símbolo do orgulho homossexual, morreu, aos 65 anos, anunciou nesta sexta-feira seu amigo e militante Cleve Jones.

Gilbert Baker criou a célebre bandeira de oito cores para o dia da liberdade homossexual em 1978, um acontecimento que, depois, inspirou as marchas do "Orgulho Gay", que se tornaram instituições em todo o mundo.



O ex-soldado, que aprendeu sozinho a costurar quando tinha 20 anos, envolveu-se com o nascimento do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais (LGBT) de San Francisco.

"Estou com o coração partido. Foi-se o meu amigo mais próximo. Gilbert deu ao mundo a bandeira do arco-íris; me deu 40 anos de amor e amizade", publicou Cleve Jones no Facebook.