Mischa Barton vence ação contra ex-namorado e impede vazamento de vídeos íntimos

Na última segunda-feira, 5, a atriz Mischa Barton compareceu ao Tribunal Superior de Los Angeles para depor sobre o caso contra seu ex-namorado, que teria tentado vender vídeos íntimos dela sem autorização. Horas após o depoimento, Lisa Bloom, a advogada de Mischa, anunciou em seu Twitter que a decisão judicial foi a favor da atriz.

"Vitória no tribunal hoje com Mischa Barton. Distribuição das imagens proibida. O ex deve manter distância de 90 metros para sempre", tuitou.

COURT VICTORY today with Mischa Barton. Distribution of the explicit images banned, ex stays 100 yards away forever. pic.twitter.com/cr0cWtveYg — Lisa Bloom (@LisaBloom) 5 de junho de 2017

Em março, a atriz revelou que estava sendo ameaçada pelo ex, que teria vídeos íntimos gravados sem o consentimento dela, e que divulgaria na internet. Ela então contratou uma advogada e abriu um processo judicial para evitar os vazamentos.



