No Vídeo Show, Taís Araújo dá resposta atravessada a Otaviano Costa e Lázaro Ramos a apoia

Depois de se recusar a comer moranga no Mais Você, de Ana Maria Braga, e divertir internautas e telespectadores, Taís Araújo voltou a causar alvoroço nas redes sociais após participar como entrevistada em outro programa da Rede Globo. A atriz, que no último final de semana esteve em Porto Alegre com o marido Lázaro Ramos para apresentar o espetáculo O Topo da Montanha, foi a convidada do Vídeo Show nesta terça-feira. Questionada pelo apresentador Otaviano Costa que penteado Lázaro preferia que ela usasse, Taís rebateu:

– Eu não sei, porque sempre me preocupei com o que eu gosto.

No Twitter, os fãs aprovaram o empoderamento da global e apoiaram a resposta dada. "Quando eu crescer, quero ser Taís Araújo. Linda, empoderada e closeira", disse uma. "Achei estranha a pergunta do seu cabelo, sua resposta foi mara", escreveu outra, endereçando para a própria atriz. E não foram só os telespectadores que se mostraram contentes. Lázaro Ramos também usou sua conta para publicar um vídeo destinado a Otaviano.

– Não tenho direito a dar essa opinião, Taís bota o cabelo que ela quiser, sempre. Às vezes ela pergunta, mas é só pra confirmar o que ela quer e isso que é bom – disse.

Confira a resposta de Lázaro e a reação de alguns internautas:

