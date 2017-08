Anitta presenteia o pai com carro no valor de R$ 70 mil

Lembrancinha

Anitta surpreendeu seu pai, Mauro Machado, com um presente de Dia dos Pais nada básico: a cantora entregou as chaves de um carro zero quilômetro no valor de R$ 70 mil. "Preparei uma paradinha para presentear o pai mais poderoso do mundo", escreveu no vidro frontal do veículo.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista conta que tudo foi armado nos mínimos detalhes, para que o homenageado não desconfiasse:

– Eu troquei de carro essa semana. Falei: "Vem ver dentro". Ele chegou achando que ia ver o meu carro, olhou, leu o que estava escrito e viu que era dele. Chorou muito, muito fofo.

A reação do pai também foi filmada.

– É sério? Eu não estou acreditando ainda não. Estou feliz pra caraca e emocionado – disse Mauro ao deparar com o mimo.